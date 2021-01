2020 was voor Nibali een rotjaar. Nul zeges, pas zevende in de Giro en een derde plaats in Royal Bernard Drôme Classic als beste resultaat. De ondertussen 36-jarige Italiaan had het zich allemaal anders voorgesteld. “Ik ben een revanche op mezelf verschuldigd. Ik wil bewijzen dat het door het aparte seizoen kwam dat ik er niets van bakte”, zegt het uithangbord van Trek-Segafredo.