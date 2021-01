Tijdelijke leerkracht moet lesuren afstaan aan vastbenoemde: “Na 12 jaar”

Mol/Maasmechelen

Amper een maand voordat Toon Van Hoof eindelijk een vaste betrekking als leraar fotografie aan de kunstacademie van Mol zou verwerven, werd hij op de meet ‘voorbijgestoken’ door een collega uit het verre Maasmechelen. De reden: Van Hoof had maar een tijdelijk contract in te brengen en de collega een vaste benoeming. “Dat ik al twaalf jaar met hart en ziel mijn beroep uitoefen, speelt geen rol”, zegt hij bitter. Als reactie schreef Van Hoof een open brief aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).