Volgende week in ons land al inentingen met Moderna

Vanaf volgende week wordt er in ons land gevaccineerd met het coronavaccin van Moderna. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gezegd in de Kamercommissie Gezondheid. Dat zal gebeuren in “enkele ziekenhuizen”.

In ons land wordt nu al enkele weken gevaccineerd tegen het coronavirus. Tot nog toe gebeurde dat enkel met vaccins van Pfizer en BioNTech. Maar binnenkort komen daar ook de vaccins van het Amerikaanse Moderna bij. Die kregen vorige week de voorwaardelijke goedkeuring voor de Europese markt.

België heeft 2 miljoen Moderna-vaccins aangekocht. Intussen zijn er daarvan sinds gisteren/maandag 8.000 in ons land, zei minister Vandenbroucke in de Kamer. Volgende week komen er daar 13.000 bij, in de week van 1 februari 31.000 en in de week van 15 februari nog eens 94.000. “Meer transparantie kan ik op dit moment niet geven.”

Dat betekent dat er vanaf volgende week al gevaccineerd kan worden met Moderna in enkele ziekenhuizen, klonk het. Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen komt in de vaccinatiestrategie als tweede grote groep aan bod, na de bewoners en personeelsleden in woonzorgcentra.