Ondanks de uitreiking van heel wat Michelinsterren moet de horeca door de coronacrisis nog altijd de deuren gesloten houden. Maar dat betekent niet dat het stil blijft in de keuken. Tal van sterrenchefs bieden maaltijden, menu’s en foodboxen aan om thuis of in je bubbel te kunnen genieten van een gastronomische ervaring. Een overzicht.