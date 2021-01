Okra Beringen-Noord houdt nieuwjaarsreceptie met de bakfiets

Ter vervanging van hun nieuwjaarsreceptie trokken de bestuursleden van Okra Beringen-Noord met de bakfiets tot bij alle leden. Zij kregen allemaal een flesje wijn aangeboden en een nieuwjaarsborrel mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Alles in openlucht en met inachtneming van de coronamaatregelen, natuurlijk. "We merkten tijdens onze ronde dat dit gebaar geapprecieerd wordt", zegt voorzitter Erna Mertens. "En zo horen we bovendien alle verhalen die we moesten missen tijdens de gezellige feestmomenten van het afgelopen jaar."