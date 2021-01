Beringen zet sporthelden digitaal in de bloemetjes

Begin januari vindt traditiegetrouw de kampioenenhulde plaats in Beringen, maar ook deze feestelijke avond ziet er dit jaar anders uit. "Ondanks de moeilijke omstandigheden blijven we veel belang hechten aan de prestaties van onze lokale clubs. Daarom hebben we een digitaal alternatief uitgewerkt", zegt schepen van Sport Tijs Lemmens. "Een selectie van lokale kampioenen toont haar kunstjes in een spectaculaire video. Je zal ervan versteld staan in hoeveel verschillende sporten Beringenaars uitblinken."De digitale hulde zal doorgaan op vrijdag 15 januari om 20 uur. Dan zet de stad de unieke prestaties van haar kampioenen in de kijker. Op de Facebookpagina’s van sport Beringen en stad Beringen kan je dit eerbetoon live volgen. Een account aanmaken is hiervoor niet nodig. Op www.beringen.be/sport vind je het volledige overzicht van sportkampioenen. “Een fysiek evenement kan voorlopig niet, maar als je weet dat je sportvrienden tegelijk afstemmen, brengt ons dat toch een tikkeltje dichter bij elkaar”, aldus schepen Lemmens. Sabrina Bellavia, voorzitter van de sportraad, hoopt alvast op een sportiever 2021: “Hou de moed erin om te streven naar een nieuw en beter sportjaar!”