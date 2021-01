Campagne federale overheid “1 ploeg van 11 miljoen” kostte meer dan 3 miljoen

De campagne van de federale overheid “1 ploeg van 11 miljoen” in de strijd tegen het coronavirus heeft in totaal 3.070.254,94 euro gekost. Dat meldt premier Alexander De Croo in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-fractievoorzitster in de Kamer, Barbara Pas. Het budget voor de productie van de mediacampagne bedroeg 2,5 miljoen, de creatieve ontwikkeling kosttte ruim 172.000 euro, de impactmeting 72.600 euro, de PR-activiteiten 42.000 euro en er werd een reserve van 242.000 voorzien, blijkt uit de cijfers van de eerste minister.