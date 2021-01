Drie koningen wensen Limburgers en Wereldburgers een beter jaar

Toch vond het gezelschap van At-tent dat deze traditie in Bree ook dit jaar in stand gehouden moest worden: de drie koningen trokken dus in vol ornaat door de donkere straten van Bree terwijl ze hun liedjes ten gehore brachten. Hun aanwezigheid werd al snel opgemerkt en gewaardeerd door heel wat wandelaars. Aan de kerststal bij de Sint-Michielskerk stootten de drie wijze koningen op een zwerver: die was zowaar soep aan maken voor het gezelschap. De prei en wortelen vlogen in het rond. “We komen naar Bree om hier in de kerststal goud, wierook en mirre te schenken zodat alle Breeënaren, Limburgers en Wereldburgers een veel beter nieuw jaar zouden beleven dan dat in 2020 het geval was”, aldus de Breese Nicolaas Balthasar.