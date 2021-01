Mads Pedersen en Jasper Stuyven leiden ook dit seizoen de ploeg van Trek-Segafredo voor de voorjaarsklassiekers. “We zijn bovendien de beste vrienden, maar ondertussen plagen we elkaar wel al met het WK in Leuven. Ik weet dat Jasper dicht bij de streep leeft en woont, maar hem kloppen in een sprint met twee voor zijn eigen voordeur? Het is een zalige gedachte.”