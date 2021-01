Nóg een dosis ‘FC De Kampioenen’ en leren opvoeden: dit is het voorjaar van Eén

Eén blijft ook dit voorjaar trouw aan zijn DNA. Dat betekent onder meer: veel sterke human interest. Moeders in armoede krijgen een forum, net als jongeren aan de rand van de samenleving. Maar ook enkele paradepaardjes mogen weer van stal – ja, jullie, ‘FC De Kampioenen’ en ‘Dertigers’. En er is aandacht voor de vijfde verjaardag van de aanslagen in Brussel. Een overzicht.

De aanslagen herdacht

22 maart 2016. Op die dag gebeurde waar iedereen voor vreesde: een aanslag in Brussel, in het hart van ons land. Vijf jaar na de feiten blikt fotografe Lieve Blancquaert in de driedelige docureeks En toen was het stilterug. Ze fotografeert en portretteert vijf getuigen die elkaar niet kennen, maar één iets gemeen hebben: allemaal waren ze daar, op de plek waar de explosieven afgingen.

In de documentaire Salahvertelt tv-maker Eric Goens dan weer het verhaal van Salah Abdeslam. Van zijn jeugd in een warm nest in Sint-Jans-Molenbeek, over zijn radicalisering, tot zijn aandeel in de terreuraanslag.

Niet uit te roeien

De kerstspecial van FC De Kampioenen, die de overleden Johny Voners eerde, was een kijkcijfersucces. Momenteel bekijkt de cast of er in de toekomst nieuw materiaal komt. Maar hoe dat balletje ook valt, dit voorjaar ziet u hen alleszins terug op het scherm: de dertigste verjaardag van de voetbalploeg wordt namelijk gevierd met eendocureeks. Daarin maken de betrokkenen de balans op en komt er antwoord op vragen als: waarom zet BTW nooit konijn op het menu, en was Jacques Vermeire geen betere cafébaas geweest?

Lidewij Luitten gaat in ‘Waar is Mark?’ op zoek naar haar jeugdliefde. — © VRT

In de gaten te houden: ‘Waar is Mark?’

Een van de sympathiekste nieuwe programma’s wordt Waar is Mark?. Daarin gaat reportagemaakster Lidewij Nuitten (Iedereen beroemd) op zoek naar haar jeugdliefde. Begin jaren 2000 werd ze namelijk verliefd op Mark, een jongen die ze ontmoette op een voetbalkamp in de Hoge Rielen in Kasterlee. Ze waren beiden acht en gooiden kusjes naar elkaar vanuit hun stapelbedden. Ondertussen is het twintig jaar later en vraagt Nuitten zich af wat er van hem is geworden. Het enige wat ze zich herinnert, is dat Mark een donkere huidskleur had en dat hij geadopteerd was.

In het hart van de samenleving

Human interest staat opnieuw centraal in het zendschema van Eén. In De kemping starten negen jongeren samen met muzikant Tijs Vanneste (Van Echelpoel) een camping en baten die uit. Elk van die jongeren raakt moeilijk aan werk of kan moeilijk werk houden. De oorzaken en persoonlijke verhalen zijn divers: schooluitval, gedragsstoornis, beperking, verslavingsprobleem, migratieachtergrond of armoede.

Tijs Vanneste baat ‘De kemping’ uit met jongeren in een moeilijke situatie. — © VRT

In Zorgen voor mama praat Kristel Verbeke met zes moeders die laten zien wat het betekent om in armoede te leven. Zes moeders die het beste willen voor hun kind, maar voor wie het niet eenvoudig is om dat te kunnen geven.

En in De wonderjaren staat opvoeden centraal. Iets wat elke ouder doet met vallen en opstaan. Dieter Coppens en Siska Schoeters gaan op verkenning bij gezinnen, vragen advies aan experts en zetten experimenten op.

Populairder dan ooit

In het derde seizoen van de populaire fictiereeks Dertigerswordt de vriendschap van de groep zwaar op de proef gesteld. Saartje heeft Pieter gedumpt en is zonder veel uitleg naar Londen vertrokken. De hele groep, en zeker Pieter, begrijpt er niets van. Maar dan duikt Saartje opeens op in Antwerpen. Kan ze de reden van haar plotse vertrek geheimhouden en zo haar afspraak met Ann nakomen?

Dat op Dertigers geen maat staat, mag blijken: de reeks scoort niet alleen op Eén, maar ook op VRT.NU. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat nog voor de uitzending van het derde seizoen het vierde al wordt voorbereid.

Weetjes uitpluizen: een klassieker

Na het succes op Radio 1 komt Kobe Ilsen met een tv-versie van ‘#weetikveel’. — © VRT

Gebaseerd op en geïnspireerd door het succesvolle gelijknamige Radio 1-programma en de podcast gaat presentator Kobe Ilsen in het nieuwe #weetikveelop zoek naar toffe en verrassende weetjes over boeiende onderwerpen. In de Senaat kruipt hij door een geheime tunnel waar zelfs mensen die al twintig jaar in het gebouw werken het bestaan niet van kenden, en hij bezoekt een geheim datacentrum waar men volop bezig is aan de uitbouw van het 5G-netwerk in België.

Ook nog

Er komen nieuwe seizoenen van onder meer De klas, Radio gagaen Twee tot de zesde macht. In Dwars door de Middellandse Zee trekt Arnout Hauben van Gibraltar naar Jeruzalem. Bart De Wever krijgt een eigen driedelige docureeks.