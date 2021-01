Nu Melikan Kucam veroordeeld is voor mensenhandel, schieten politieke tegenstanders onmiddellijk met scherp op voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Het was onder zijn beleid dat Kucam als vertrouwenspersoon geld aftroggelde van Assyrische christenen in ruil voor een humanitair visum.