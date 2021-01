Definitieve cijfers: kerstspecial FC De Kampioenen best bekeken tv-programma van 2020

Met 2,38 miljoen kijklustigen kroonde de kerstspecial van “FC De Kampioenen” zich tot het best bekeken programma van het afgelopen televisiejaar. Daarmee gaat het eerbetoon aan Johny Voners, die het populaire personage Xavier Waterslaeghers vertolkte en afgelopen jaar overleed, de finale van “The Masked Singer” (2,05 miljoen kijkers, VTM) en “Het 7 uur-Journaal” van 30 november (2,03 miljoen, VRT), het laatste journaal van Martine Tanghe, vooraf. Dat blijkt dinsdag uit de Top 100 van best bekeken tv-programma’s van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

2020 was een goed jaar voor televisieprogramma’s, want tijdens de coronacrisis en de bijhorende lockdowns stemden opnieuw meer Vlamingen af op de reguliere tv-zenders. Dat weerspiegelt zich dan ook in de lijst met best bekeken tv-programma’s van het afgelopen jaar. Naast de eerder vermelde drie programma’s, rondde ook nog “Kamp Waes” op 12 januari de kaap van 2 miljoen kijkers.

De openbare omroep was vorig jaar hofleverancier van de best bekeken tv-shows, met liefst acht programma’s in de top 10. Naast “FC De Kampioenen”, het afscheidsjournaal van Martine Tanghe en “Kamp Waes”, gaat het meer bepaald om “Chateau Planckaert” (1,88 miljoen), “Down the Road” (1,80 miljoen), “Geubels en de Hollanders” (1,64 miljoen), “Undercover” (1,59 miljoen) en “De Columbus” (1,57 miljoen). VIER wordt dan weer enkel vertegenwoordigd door de finale van “De Slimste Mens ter Wereld” die op 17 december afklokte op 1,88 miljoen kijklustigen.

Sinds begin vorig jaar rapporteert het CIM het totaal aantal kijkers over alle schermen heen, zowel op televisie als online tot zeven dagen na de dag van uitzending.