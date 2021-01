Stad Beringen zet buurtbudgetten in om corona-effecten aan te pakken

In Beringen kunnen bewoners vanaf nu een beroep doen op een buurtbudget om via eigen, kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Het reglement werd uitgewerkt in samenwerking met een groep enthousiaste Beringenaren en werd maandag 11 januari ter goedkeuring voorgelegd aan de Beringse gemeenteraad.

“In totaal maken we deze legislatuur 150.000 euro vrij voor burgerinitiatieven via een systeem van buurtbudgetten”, vertelt schepen van participatiebeleid en wijkontwikkeling Jessie De Weyer. Een buurtbudget kan ingezet worden door buurtbewoners voor initiatieven die de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt helpen te versterken.

Aangezien het coronajaar 2020 de reguliere werking danig in de war stuurde en de effecten ervan op alle maatschappelijke domeinen nog een geruime tijd voelbaar zullen blijven, werd er voor 2021 een aangepast voorstel uitgewerkt. “Om op zeer korte termijn in te spelen op de specifieke noden die ontstaan of versterkt zijn door de coronacrisis, hebben we een reglement op maat uitgewerkt”, verduidelijkt schepen De Weyer. “Dankzij dit reglement kunnen de inwoners projecten indienen die de sociale cohesie en het welzijn bevorderen en/of de eenzaamheid van de buurtbewoners tegengaan in tijden van corona. Uiteraard is het coronaproof kunnen realiseren van het project essentieel. De termijn voor uitvoering is twee maanden na toekenning van het budget. In totaal hebben we hiervoor 10.000 euro voorzien, met een maximum van 500 euro per project.”

Voorstel indienen

Het stadsbestuur lanceert zo een oproep aan de inwoners van Beringen: “Heb je een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je buurt hiervoor enthousiasmeren? Stad Beringen zorgt voor financiële ondersteuning om je idee te realiseren.”

Een voorstel indienen kan vanaf 12 januari tot en met 30 juni 2021 via het formulier ‘Aanvraag buurtbudget i.h.k.v. corona’, dat terug te vinden is op de website van stad Beringen. Alle randvoorwaarden en praktische afspraken worden eveneens op de website vermeld. “Heb je een degelijk en gedragen voorstel of ken je iemand met een goed idee? Grijp deze kans en laat van je horen”, besluit schepen De Weyer.