Wolvenfamilie van acht gefilmd in Nederland: “Zeldzaam beeld”

Leuk nieuws uit Nederland: een camera in Veluwe heeft zondag prachtige beelden gemaakt van een wolvenfamilie van acht. Eerst is de moederwolf te zien, gevolgd door de vader en vier jongen die in 2020 geboren zijn. Even later komen ook de twee pubers voorbijgelopen die in 2019 het levenslicht zagen.