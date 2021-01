COLUMN ERNO SOURBRON: Alfabet 2020

Erno Sourbron schrijft een column over het dagelijkse leven in Diepenbeek.

Naar jaarlijkse traditie een jaaroverzicht in alfabetvorm. Het zal niemand verwonderen dat corona een hoofdrol speelt.Afschaffen overwegen.Bij den Appel vriendelijkste handelaar.Camera’s in het CentrumDiepenbeekse revue een jaar uitgesteld.Ereburger Armand Mesotten en Paul Cornelissen 90 jaar.Fietsbeugels aan de PlakGoesting is een werkwoord.Horeca terrassenInformatieavond beleidsplanJeike zestig jaar winkel.Kermisloos jaar.Lindestraat boomkapelletje.Mieke Gorissen Belgisch kampioenNieuwe haan op toren van de kapel Ursulinen.Overlijden Jos WolfsProvinciale School vijftig jaar.Quarantaine in de rusthuizenRik zonder snorSint-Rochuswijk 50 jaar.Tik tok familie HendrikxUitgestelde evenementenVerwijderen van graven op het kerkhof.Wereldrecord escaperoom.Xtra parking in het centrumYvan zonder Hookrock.Zwarte ooievaars in de Dauteweyers