16 of 17 Limburgse vaccinatiecentra klaar op 15 februari, vanaf 1 maart 20.000 vaccins per dag toegediend

De 16 of 17 Limburgse vaccinatiecentra zullen op 15 februari klaar zijn, om vanaf 1 maart dan te starten met de massale vaccinatie van de Limburgse bevolking. Dat wordt een ongeziene logistieke operatie, maar dankzij het fiere Limburggevoel, dat ons zo typeert, zullen we slagen. Dat zeggen de acht Limburgse Eerstelijnszones en Logo Limburg die, om alles in goede banen te leiden, samenwerken met lokale besturen, zorgverstrekkers en welzijnswerkers. Er zijn ook veel vrijwilligers nodig om de vaccinatiecentra te bemannen. In februari wordt het registratieplatform ‘Help Limburg Vaccineren’ gelanceerd, waar iedereen en alle helpende handen zich kunnen registreren. Het doel: 20.000 vaccins toedienen per dag, om ons al vanaf eind juni een coronavrije zomer te bezorgen.