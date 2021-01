Besmettingscijfers stijgen in Limburg met 11%

Hasselt

Na twee weken zijn de coronacijfers in Limburg opnieuw gestegen. Zo raakten de afgelopen week 1.158 Limburgers besmet met Covid-19. Dat is elf procent meer dan de week ervoor. Nationaal is het gemiddelde aantal besmettingen per dag zelfs met 27 procent gestegen. De stijging moet enigszins genuanceerd worden omdat de feestdagen, waarop minder getest werd, uit de gemiddelden verdwenen zijn. Maar toch zien we volgens de experten het effect van de teruggekeerde reizigers, maar dat zou nu stilaan moeten afnemen. Als de cijfers de komende dagen niet beginnen dalen, zitten we met een groot probleem, zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt.