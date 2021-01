Ex-renner Stefan Denifl veroordeeld tot twee jaar cel na gebruik van bloeddoping

Voormalig profwielrenner Stefan Denifl is dinsdag bij de rechtbank van Innsbruck veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf - waarvan zestien maanden voorwaardelijk, wegens ernstige commerciële fraude. 349.000 euro aan inkomsten werden verbeurd verklaard. Denifl was betrokken bij de zogenaamde ‘Operatie Aderlass’, een onderzoek naar dopingpraktijken uitgevoerd door de Duitse arts Mark Schmidt. Hij zou tussen 2014 en 2018 bloeddoping hebben gebruikt.

Het proces van Denifl begon al in februari vorig jaar. Voor de rechtbank van Inssbrück gaf de 33-jarige Oostenrijker toe dat hij bloeddoping had gebruikt tijdens zijn profcarrière, met de hulp van dopingdokter Mark Schmidt. “Ik ben geen crimineel. Ik heb doping gebruikt omdat in de wielersport prestaties verwacht worden die niet geleverd kunnen worden zonder doping te gebruiken”, liet hij noteren. Denifl beschreef hoe hij met doping begon na een zware knieblessure. “Ik wilde op die manier mijn oude niveau weer halen. Dat was zonder doping onmogelijk.”

De winnaar van de Ronde van Oostenrijk 2017 werd uiteindelijk betrapt doordat bloedzakken van Denifl werden gevonden op Mark Schmidt, spilfiguur in ‘Operatie Aderlass’. Volgens de Oostenrijkese openbare aanklager heeft de betaling van bonussen en teamgelden aan Denifl geleid tot een schade van ongeveer 580.000 euro.

