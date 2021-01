50én Maaseik zet leden aan tot beweging

Corona heeft voor menig senior vervelende bijwerkingen, zoals bv stramme leden en wat kilootjes extra. "Vandaar dit initiatief om onze leden aan het bewegen te zetten", klinkt het. Een leuke bezigheid is de wandelzoektocht die 30 km lang is en verdeeld in zes delen. En meer dan 30 koppels schreven al in voor de autozoektocht die ongeveer 265 km lang is. De route is aangeduid in twee kleuren met de bedoeling dat deze zoektocht uitgebreid kan worden naar twee of meerdere dagen. De startplaats is Maaseik, maar u kunt ook een startplaats nemen die overeenkomt met een plaats op de routeaanduiding. De zoektochten zijn niet gebonden aan een bepaalde tijd, dag of maand. Iedereen kan meedoen en er zijn geen kosten aan verbonden. Meer info op www.50enm.be