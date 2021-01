Jo Brouns bezorgd over coronavariant in scholen: “Dreiging staat voor de deur”

Burgemeester Jo Brouns (CD&V) van grensgemeente Kinrooi maakt zich zorgen over de gemuteerde variant van het coronavirus, die momenteel in Nederland circuleert. De scholen zijn onvoldoende voorbereid om aan de slag te gaan met sneltesten bij de scholieren, klinkt het.

Onder andere in Geleen, aan de grens met Maasmechelen, zijn afgelopen weekend besmettingen vastgesteld. “En daarmee staat de dreiging letterlijk voor de deur”, zegt Jo Brouns. “Vooral het feit dat deze coronavariant veel besmettelijker is, baart ons zorgen.” Volgens burgemeester Brouns is ons land onvoldoende voorbereid op het indijken van deze nieuwe mutatie van het virus. Zeker binnen het onderwijs in de grensgemeenten. “In België geldt nog altijd het principe dat de scholen openblijven, ook voor de scholieren die uit het donkerrode Nederland komen. Maar de scholen zijn onvoldoende voorbereid om met sneltesten aan de slag te gaan, wanneer de besmettelijke variant bij ons wordt vastgesteld”, aldus Brouns. “Zij vragen dan ook om extra ondersteuning.”