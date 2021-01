Zara Home lanceert collectie voor trouwe viervoeters

Wie thuis een trouwe viervoeter heeft lopen, kan voortaan ook bij Zara Home terecht voor de spulletjes van de collectie My dog is the best. Die bestaat uit verschillende soorten maanden in stof en riet, kussens, speelgoedjes, een bal, dekens, leibanden, een borstel, een spray en dierenvoederbakken.

Prijzen variëren tussen de 9,99 voor de goedkoopste leiband en 79,99 euro voor het duurste bedje. De collectie is vanaf nu beschikbaar via de webshop van Zara Home. Naar aanleiding van de lancering werd ook een filmpje vrijgegeven waarin vijf honden de show stelen.