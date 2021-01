Modeketen JBC lanceert ‘coronaverzekering’ voor geannuleerd communie- of lentefeest

De Belgische modeketen JBC geeft klanten die in een van de winkels communie- of lentefeestkleding kopen de kans om die in te ruilen tot eind mei als het feest in 2021 niet kan plaatsvinden door de coronacrisis.

Vorig jaar moesten veel ouders noodgedwongen het communie- of lentefeest van hun oogappel annuleren, waardoor feestelijke outfits voor de bijzondere dag misschien niet werden gedragen. Om dat scenario in 2021 te voorkomen, roept de Belgische keten de ‘coronaverzekering’ in het leven.

Concreet is dit een verlening van het retourrecht. De verzekering houdt in dat wie communie- of lentefeestkleding koopt in het voorjaar deze tot 31 mei weer mag inruilen als het feest door de coronacrisis niet kan doorgaan. De vereisten voor een terugstorting of een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag: de outfit mag nog niet gedragen zijn en het label er nog aan hangt.

“De coronacrisis zorgt bij vele gezinnen voor onzekerheden en onvoorziene kosten. Met deze actie willen we alle families die nog niet zeker zijn of het communie- of lentefeest van hun zoon of dochter in 2021 wel kan doorgaan geruststellen,” zegt CEO Bart Claes in een persbericht.