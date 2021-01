Drugs of vals geld kopen? Grootste markt op het dark web ter wereld opgerold

De autoriteiten in Duitsland hebben een einde gemaakt aan de grootste marktplaats op het dark web, het verborgen deel van het internet. Het forum DarkMarket had bijna 500.000 gebruikers en meer dan 2.400 verkopers, die handelden in drugs, vals geld, gestolen creditcardgegevens, anonieme simkaarten en schadelijke software. In totaal zou er meer dan 140 miljoen euro zijn uitgegeven op het platform, in virtuele munten als bitcoin en monero.