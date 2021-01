Sabalenka en Kudermetova spelen finale WTA Abu Dhabi

In de halve finales haalde de nummer tien van de wereld en tevens de dubbelpartner van Elise Mertens het in twee sets (6-3 en 6-2) van de Griekse Maria Sakkari (WTA 22). Kudermetova rekende af met de achttienjarige Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 99), ook in twee sets (7-6 (10/8) en 6-4).

Sabalenka (22) mag in de finale van het eerste toernooi van het seizoen op jacht naar haar achtste titel in het enkelspel. Kudermetova (23) won nog geen enkeltitel op het hoogste WTA-niveau. In 2019 triomfeerde ze wel in het Mexicaanse Guadalajara, al behoorde dat toernooi toen wel tot de WTA 125K Series. Beide speelsters, die in het verleden ook samen dubbelden, treffen elkaar voor de tweede keer. Sabalenka toonde zich in 2015 in Antalya de sterkste.