Sarah Jessica Parker reageert op afwezigheid Kim Cattrall in vervolg ‘Sex and the city’: “Ik haat haar niet”

Sarah Jessica Parker, die in ‘Sex an the city’ gestalte gaf aan Carrie Bradshaw, heeft via sociale media gereageerd op het feit dat Kim Cattrall niet als Samantha Jones in de vervolgreeks te zien zal zijn.

Afgelopen zondag raakte bekend dat Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis terug in de huid zullen kruipen van hun ‘Sex and the city’-personages Carrie, Miranda en Charlotte. Dit voor de vervolgreeks ‘And just like that’. Met uitzondering van Kim Cattrall dus, die tot 2017 gestalte gaf aan de pittige Samantha Jones. Het gerucht gaat al jaren de ronde dat Sarah Jessica Parker en Cattrall elkaar niet kunnen luchten.

Via Instagram bevestigde Parker de afwezigheid van Cattrall, maar ze verduidelijkte ook de huidige status van haar relatie met de actrice. Die verantwoording kwam nadat iemand in de reacties opmerkte dat Cattrall niet getagd was in de aankondiging van de nieuwe reeks en schreef dat “de twee elkaar niet kunnen verdragen”.

© Instagram

Parker antwoordde: “Nee. Ik heb geen hekel aan haar. Ik heb dat nooit gezegd. Nooit. Samantha maakt geen deel uit van dit verhaal. Maar ze zal altijd een deel van ons zijn. Het maakt niet uit waar we zijn of wat we doen.” Ook een andere fan, die te kennen gaf dat ze Samantha zal missen, gaf ze een antwoord. “Wij ook. We zagen haar zo graag”, schreef ze.

Cattrall verklaarde in 2017 dat ze helemaal klaar was met de rol van Samantha Jones en dat Parker “aardiger had kunnen zijn” wat betreft haar weigering om mee te spelen in een derde ‘Sex and the City’-film, die er uiteindelijk nooit kwam. In 2018 kwam de band tussen de twee nog eens in de aandacht. Na het overlijden van Cattrall haar broer Chris, betuigde Parker haar medeleven op Instagram. Dat viel niet in goede aarde bij Cattrall, die haar “wreed” noemde. “Ik heb je liefde of steun niet nodig op dit tragische moment”, schreef ze toen aan haar ex-collega.