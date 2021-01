Samana Maaseik Centrum blijft coronaproof actief

Tussen de twee lockdownperiodes was er nog de geslaagde bezinningsactiviteit in de grote kerk van Maaseik met het optreden van ’t Gebak. Maar ook nadien bleven we actief", klinkt het. "Voor Kerstmis brachten we een mooie wenskaart en een kerstroos in een sierpot naar alle leden aan huis. Het was gezellig om onze mensen nog eens terug te zien en een veilige babbel te houden buiten. Telefonische gesprekken en een babbel aan de deur doen ook nog altijd deugd. Als een lid verjaarde, werd een klein presentje gebracht."Verder deden enkele leden met een kernlid de etalagezoektocht in Maaseik. We zijn benieuwd of we gewonnen hebben. De winnaars worden beloond met een aankoopbon van 50 euro. Wandelingen, gezellig met 1 bubbel koffie drinken en zelfs een etentje met 1 bubbel, gebeurden ook sporadisch."