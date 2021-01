Oud-winnaar Toby Price valt uit na zware crash in Dakar rally

Tweevoudig winnaar Toby Price is dinsdag gecrasht met zijn motor in de negende etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. De Australiër, die tweede stond in het algemeen klassement, ging na 155 kilometer in de proef hard onderuit en blesseerde daarbij zijn arm en schouder. Hij moest de rally verlaten en is overbracht naar het ziekenhuis.