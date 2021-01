Marc Wilmots had al contact met Witsel: “Hij is nog niet out voor het EK”

Axel Witsel werd maandag geopereerd aan zijn gescheurde achillespees. Nu wacht de middenvelder van Dortmund een lange revalidatie, het EK voetbal in juni komt meer dan waarschijnlijk te vroeg. “Maar trek niet te snel conclusies over Witsel”, zegt ex-bondscoach Marc Wilmots dinsdag in Sudpresse.

Marc Wilmots, die Witsel onder zijn hoede had bij de nationale ploeg, onderhoudt nog altijd een goed contact met zijn voormalige poulain. “Ik heb de gelegenheid gehad om na de operatie een paar woordjes met hem uit te wisselen en uit zijn stem horde ik dat de schok van zaterdag al achter de rug is”, zegt Wilmots in Sudpresse. “Hij is al gefocust op de toekomst. Hij is geopereerd en gaat nu naar de volgende stap. Hij zal dag per dag, week per week opgevolgd worden. Normaal gezien staat hij zes maanden aan de kant. Maar vanaf nu tot juni kan er nog veel gebeuren. Hij is nog niet out voor het EK. Een achillespees kan worden gerepareerd. Ik ken dokter De Clercq goed, hij heeft mij meerdere keren gerepareerd (lacht).”