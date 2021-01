Heppense eeuwelinge overleden

Catharina Geboers, in Heppen eerder gekend als Trien van Staf Pauwels die enkele weken geleden nog haar honderdste verjaardag vierde, is overleden. Grote feestelijkheden stonden bij die verjaardag niet gepland owv de coronamaatregelen en haar actuele gezondheidstoestand. Trien werd geboren in Lommel op 22 december 1920. Ze is de oudste van 4 en de enige die nog in leven is. Toen ze destijds met Staf Pauwels huwde, verhuisde ze meteen mee naar het Heppens café waar haar schoonouders een dorpscafé uitbaatten. Trien en Staf kregen één dochter Marie-Claire. SB