David Goffin grijpt in Antalya naast eerste finale van 2021

In de halve finales ging de dertigjarige Luikenaar, het tweede reekshoofd, in drie sets onderuit tegen het Australische vierde reekshoofd Alex De Minaur (ATP 23): 6-4, 3-6 en 6-2 na 1 uur en 52 minuten. Het was al de tweede nederlaag in evenveel wedstrijden voor Goffin tegen de Australiër. In 2019 verloor onze landgenoot al eens in de Davis Cup tegen De Minaur.

In de finale neemt de Australiër het eerstdaags op tegen de winnaar van het duel tussen de Kazach Alexander Bulbik (ATP 49) en de Fransman Jérémy Chardy (ATP 72).