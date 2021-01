Greet Minnen staat op één zege van hoofdtabel Australian Open

Het derde reekshoofd in de kwalificaties haalde het in de tweede kwalificatieronde in twee sets van de Paraguayaanse Veronica Cepede Royg (WTA 175): 7-5 en 6-4 na 1 uur en 45 minuten. In de laatste kwalificatieronde wacht de winnares van het duel tussen de Australische Ellen Perez (WTA 235) en de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 181).

Ook Ysaline Bonaventure (WTA 122), Maryna Zanevska (WTA 252) en Marie Benoit (WTA 237) proberen dinsdag in Dubai de laatste kwalificatieronde te bereiken. Zij nemen het in de tweede ronde respectievelijk op tegen de Duitse Antonia Lottner (WTA 179), de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 120) en de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto (WTA 132). Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi in Melbourne.

De Australian Open werd door de coronacrisis met drie weken uitgesteld en begint op 8 februari. De eerste spelers worden vanaf half januari in Melbourne verwacht. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten ze bij aankomst down under twee weken quarantaine respecteren.