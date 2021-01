Ludo Philippaerts gaat opnieuw paardrijden. Later deze week neemt hij deel aan enkele wedstrijden in Oliva, waar de familie traditiegetrouw bezig is aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Ludo Philippaerts nam in de lente van 2015 afscheid van de paardensport. Hij kende een lange en succesvolle carrière waarin hij vier keer deelnam aan de Olympische Spelen, zeven wereldbekerwedstrijden wist te winnen, zilver won op het EK 2001 in Arnhem en zes keer Belgisch Kampioen werd. Philippaerts wou zich meer gaan focussen op de paardenhandel en de carrières van zijn vier zonen. “Zes jaar later hebben zowel Nicola als Olivier flinke stappen vooruitgezet in hun carrière en staan met Thibault en Anthony de twee volgende zonen klaar”, klinkt het in een persbericht. “Na een operatie en een gewichtsverlies van 30 kg staat Ludo Philippaerts scherper dan ooit. Een ritje in oktober deed hem zin krijgen in meer.”

Amusement

“Een comeback wil ik dit niet noemen, maar ik ben wel gemotiveerd om opnieuw beginnen rijden”, zegt Ludo Philippaerts. “Ik heb dat de voorbije vijf jaar gemist. Toen ik in oktober opnieuw op een paard kroop vond ik het plezier van het rijden terug. Eigenlijk amuseer ik me geweldig. Zo fel dat ik opnieuw wil deelnemen aan enkele wedstrijden. Neen, niet voor de topsport maar wel voor het amusement. Ik hoop dat ik dat plezier nog lang mag beleven. En behalve de theorie wil ik mijn zonen ook in de praktijk bijstaan, vooral Thibault en Anthony. Of ik het nog zal kunnen tonen op hoge hindernissen zal de toekomst uitwijzen, daar kan ik nu niet op antwoorden. Met fijne paarden op wedstrijd gaan, mezelf amuseren en tegelijk mijn zonen bijstaan. Dat is het doel dat ik nastreef.”

Gedaanteverwisseling

Ludo Philippaerts onderging vorig jaar letterlijk een gedaanteverwisseling. In vergelijking met toen weegt hij nu 30 kilogram minder. “Dat gewichtsverlies heeft de honger om te gaan rijden ongetwijfeld aangescherpt”, vertelt hij. “Toen ik stopte met rijden viel alles stil en heb ik er toch wel ettelijke kilo’s bijgekregen. Een half jaar geleden had ik er echt genoeg van, heb ik me laten helpen en ben ik een ander mens geworden. Ik ben blij dat ik die stap gezet heb. Ik ben veel lichter, kan meer bewegen en ben elke dag opnieuw aan het rijden. Ik rij nu opnieuw met heel veel plezier en ik hoop dat ik dat nog heel veel jaren zal kunnen. Ik wil vooral genieten van het rijden. Niet dagelijks de piste inrijden met het idee van dingen die moeten. Er moet niets meer. Ik wil mezelf enkel nog amuseren. Plezier hebben en proberen de paarden beter te maken voor mijn kinderen. Dat is alles.”