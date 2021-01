NFL-coach Belichick weigert hoogste onderscheiding van Trump

De Amerikaanse coach Bill Belichick van American footballclub New England Patriots heeft de uitnodiging van het Witte Huis om de Presidential Medal of Freedom te ontvangen van president Donald Trump afgeslagen. Het is de hoogste onderscheiding die aan burgers wordt gegeven in de Verenigde Staten.

Belichick legde zijn besluit in een verklaring uit, zonder de naam van de president te noemen. Hij verwees naar de gebeurtenissen in Washington van vorige week, toen Trump-aanhangers het Capitool bestormden en binnendrongen. Bij de ongeregeldheden vielen vijf doden.

De 68-jarige Amerikaan werkt sinds 2000 bij de Patriots. Met quarterback Tom Brady als blikvanger van zijn ploeg won Belichick zes keer de Super Bowl, het kampioenschap in de NFL. “Recentelijk kreeg ik het aanbod om de Presidential Medal of Freedom te ontvangen. Daar was ik zeer door gevleid, door waar de onderscheiding voor staat en uit bewondering voor de personen die hem eerder mochten ontvangen”, schrijft Belichick. “Daarna volgden de tragische gebeurtenissen van afgelopen week en is de beslissing genomen om de onderscheiding niet in ontvangst te nemen. Ik ben een Amerikaans burger met groot respect voor de waarden, vrijheid en democratie van ons land.”

“Ik weet dat ik mijn familie en New England Patriots vertegenwoordig”, aldus de gelouterde coach. “In 2020 kwamen door leiderschap binnen onze club gesprekken op gang over sociale gerechtigheid en mensenrechten. Die hebben geleid tot acties, een van de mooiste dingen uit mijn professionele carrière. Doorgaan met die inspanningen en trouw blijven aan het volk, het team en mijn land, wegen voor mij zwaarder dan een individuele onderscheiding.”

Trump werd in zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016 nog gesteund door Belichick, Patriots-eigenaar Robert Kraft en toenmalig sterspeler Brady.