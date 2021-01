Versace voert voor het eerst plus-sizemodel op in campagne

Donatella Versace heeft de plus-sizemodellen na al die jaren eindelijk ontdekt. Tijdens de modeweek in Milaan in september mochten er voor het eerst drie mee op de catwalk lopen en een van hen, Precious Lee, schittert nu ook in de nieuwste campagne van het Italiaanse modehuis. Ook dat is een primeur.

Niet Hailey Bieber en Kendall Jenner zijn de opvallendste sterren van de nieuwste campagne van Versace, wel Precious Lee. Ze is namelijk het eerste plus-sizemodel dat die eer te beurt valt. In een veelkleurige jurk promoot ze mee de nieuwe La Medusa-handtas van het Italiaanse modehuis.

“Met deze campagnebeelden wil ik de moderne Medusa portretteren. Of nog beter, benadrukken hoe haar vele gezichten onderling kunnen verschillen en dat iedere vrouw Medusa kan belichamen”, zegt creatief directeur Donatella Versace in een reactie.

In de foto draagt Precious Lee dezelfde jurk als diegene die ze op de catwalk aanhad tijdens de Milan Fashion Week in september. Donatella verwelkomde haar toen via Instagram bij de Versace-familie. “Je deed het fantastisch op de catwalk”, schreef ze.

“Bedankt uit de grond van mijn hart om grenzen te verleggen”, antwoordde Precious Lee op het bericht van Donatella. “Ik weet hoeveel dit betekent en zal het altijd koesteren. Geen enkel zwart meisje hoeft nu meer te zeggen dat het onmogelijk is.” Precious Lee is een van de rijzende sterren in de modewereld en was al te zien in campagnes van Miu Miu, Ivy Park, Fleur du Mal en Marc Jacobs. Ze was ook het eerste Afro-Amerikaanse plus-sizemodel ooit op de cover van Vogue.