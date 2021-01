Louis Vuitton kiest voor tennisster Naomi Osaka als nieuwe ambassadeur

Een dik contract met Nike had ze al en er staan al drie Grand Slams achter haar naam, maar nu is Naomi Osaka ook aan boord gehaald door een van de grootste luxemerken ter wereld. Zo schittert ze in de nieuwe lentecampagne van Louis Vuitton, waarvan de foto’s door creatief directeur Nicolas Ghesquière zelf werden gemaakt. De 23-jarige Japans-Amerikaanse tennisster is daarnaast een van de eerste zwarte vrouwen ooit die wereldwijde ambassadeur wordt bij het merk.

“Naast tennis is mode een van mijn grootste passies en er is geen merk iconischer dan Louis Vuitton”, zegt Osaka in een eerste reactie. “Het is een hele eer om met Nicolas te mogen samenwerken. Ik bewonder hem als ontwerper en we hebben beiden een grote liefde voor de Japanse cultuur en stijl. Dat ik nu een wereldwijde ambassadeur ben voor het label, is een droom die waarheid is geworden. Mijn eerste handtas van Louis Vuitton kocht ik op mijn zestiende als verjaardagscadeautje voor mijn mama en het is sindsdien een traditie geworden. Dat betekent dat de cirkel nu rond is?”

Ook Ghesquière is bijzonder blij met de keuze voor Osaka. “Naomi is een buitengewone vrouw die haar generatie vertegenwoordigt en voor iedereen een rolmodel is. Haar carrière en overtuigingen zijn inspirerend. Ze blijft me telkens verbazen, want ze blijft trouw aan zichzelf en ze wil geen compromissen maken als het over haar waarden gaat.”