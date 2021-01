Start F1-seizoen met week uitgesteld: GP Bahrein wordt opener in plaats van Australië

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 start een week later dan gepland op 28 maart met de Grote Prijs van Bahrein op het circuit van Sakhir, zo maakten de organisatoren dinsdag bekend.

Het seizoen moest in principe en zoals de traditie het voorschrijft op 21 maart starten met de Grote Prijs van Australië op het circuit van Albert Park in Melbourne. Vanwege de quarantainevoorschriften in Australië, die eerder al voor een verschuiving van de Australian Open naar februari zorgden, wordt de GP verschoven naar 21 november en start het seizoen dus een week later.

Ook de Grote Prijs van China, die op 18 april op de kalender stond, wordt vanwege de coronapandemie en de reisrestricties uitgesteld. Voor de GP van China wordt nog een nieuwe datum later op het seizoen gezocht. Het vrijgekomen slot op 18 april gaat naar het Italiaanse Imola. Dat wordt na Bahrein de tweede GP van het seizoen. De derde race wordt op 2 mei gereden, op een nog aan te duiden locatie.

Voorlopig blijft er dus een recordaantal van 23 races op de kalender staan. De GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps wordt op 29 augustus gereden, het seizoen wordt op 12 december afgesloten in Abu Dhabi.

Kalender

28 maart - Bahrein (Sakhir)

18 april - Italië (Imola)

2 mei - TBC

9 mei - Spanje (Barcelona)

23 mei - Monaco

6 juni - Azerbeidzjan (Bakoe)

13 juni - Canada (Montréal)

27 juni - Frankrijk (Le Castellet)

4 juli - Oostenrijk (Spielberg)

18 juli - Groot-Brittannië (Silverstone)

1 augustus - Hongarije (Boedapest)

++ 29 augustus - België (Spa)

5 september - Nederland (Zandvoort)

12 september - Italië (Monza)

26 september - Rusland (Sotsji)

3 oktober - Singapore (Singapore)

10 oktober - Japan (Suzuka)

24 oktober - Verenigde Staten (Austin)

31 oktober - Mexico (Mexico)

7 november - Brazilië (Sao Paulo)

21 november - Australië (Melbourne)

28 november - Saoedi-Arabië (Jeddah)

5 december - Abu Dhabi (Abu Dhabi)