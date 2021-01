Ladies Circle 37 Tongeren schenkt vier televisies aan Sibbo

“Deze beeldschermen zijn een grote aanwinst voor de school. Zo kunnen we de lessen verrijken met beeldend materiaal zoals instructiefilmpjes”, zegt directeur van Sibbo Tongeren Erwin Bogaers. “Vorig jaar kregen we al zeven breedbeeldtelevisies voor de theorievakken, ook geschonken door de Ladies Circle. We merken dat onze leerlingen de theorielessen hierdoor begrijpbaarder en interessanter vinden. Dit schooljaar waren onze vier opleidingen basis haarzorg, basis schilder-decorateur, basis bouw en basis horeca aan de beurt, waarvoor onze oprechte dank”, aldus de directeur. “We zijn blij dat we deze televisies kunnen schenken aan de school dankzij de opbrengst van onze pasta- en pizza-afhaaldag die in oktober plaatsvond”, besluit voorzitter van Ladies Circle 37 Inge Plugers.