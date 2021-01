COLUMN Henri Bots: Bouwwerf Reppel

Henri Bots schrijft een column over het leven zoals het is in Bocholt.

De voorbije en komende maanden volgen in Reppel de grote werken elkaar in een snel tempo op. Eindelijk, zo zullen velen gedacht hebben, want er heerste vaak een gelatenheid van: “Al die plannen, dat gaat nog lang duren. Die voltooiing gaan we niet meer meemaken.” Maar toch.

Het begon met de bouw van het nieuwe jeugdlokaal voor de KSA achter de sporthal aan de school. Vele zaterdagen hebben vrijwilligers, vaak bestaande uit dezelfde gemotiveerde personen, gewerkt aan de realisatie. De dakwerken zullen eerdaags aanvangen. Hulp is nog steeds welkom. De werkgroep is verheugd dat men regelmatig kan rekenen op de steun van plaatselijke experts die hun expertise ter beschikking stellen en vaak alleen de kosten van het gebruikte materiaal in rekening brengen. De maandelijkse papierophaling is voor hen zowat de enige bron van inkomsten. Bewaren dus!

Sinds 2012 werd er gewerkt aan een nieuw RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dat in verschillende fases opnieuw bebouwing voorzag in Reppel. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de nutsvoorzieningen afgerond voor de eerste fase en kunnen binnen afzienbare tijd de eerste BEN-woningen tot stand komen. We gaan dus niet zeuren dat door een administratieve blunder de twee nieuwe straatnamen verwisseld werden. Pastoor Scheltinga kreeg zijn straat als eerbetoon voor zijn steun aan Reppel. De gemeente gaat er eerstdaags over tot de openbare verkoop van een aantal bouwplaatsen. Hopelijk kunnen jonge Reppelaren hier een eigen stekje voor de toekomst bouwen en worden ook deze niet door een bouwpromotor aangekocht.

De restauratie van de binnenzijde van de kerk is eveneens gestart begin december. Het betreft fase 4 en 5 van de restauratie en de integratie van het buurthuis in de kerk. Inmiddels is de kerk volledig leeggemaakt en zijn de beschermende wanden aangebracht aan de altaren en glasramen. Helaas zullen enkele kleine aanpassingen aan het kerkhof moeten gebeuren. Uit veiligheidsoverwegingen vragen we met aandrang de werf niet te betreden en het kerkhof voorzichtig te betreden. Via Kerk en Leven zal u regelmatig op de hoogte gebracht worden van de vorderingen van de werkzaamheden.

Eindelijk zijn ook alle administratieve obstakels weggewerkt zodat het laatste gedeelte van de Reppelerweg ter hoogte van het centrum kon aangepakt worden. Nog enkele maanden geduld en ook dit is in orde. Ondanks het feit dat we al veel geduld moesten hebben, komt er nu wel echt schot in de zaak. Jonge gezinnen krijgen de kans om zich te vestigen in Reppel. Ook de school kan er wel bij varen. Als we nu ook nog de pastorie van verkoop kunnen behoeden en er een nieuwe bestemming aan kunnen geven – erfgoed verkopen moet maar eenmaal - dan wordt de leuze ‘Reppel, dorp met toekomst’ realiteit. Wij duimen!