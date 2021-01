Zoals verwacht: Charles De Ketelaere is Belofte van het Jaar

Charles De Ketelaere is in het referendum van de Gouden Schoen weinig verrassend verkozen tot Belofte van het Jaar. De 19-jarige revelatie van Club Brugge haalde het met een overdonderende voorsprong op de concurrentie.

Met 403 punten kreeg De Ketelaere liefst 314 punten meer dan de nummer twee Aster Vranckx, toptalent op het middenveld van KV Mechelen (89 punten). Standard-middenvelder Nicolas Raskin maakt met 86 punten de top drie vol.

De Ketelaere mocht in 2019 al eens sporadisch proeven van het eerste elftal van Club, maar brak in het jaar 2020 helemaal door. Hij ontpopte zich snel tot polyvalente sterkhouder, die op het middenveld en in de aanval uit de voeten kan. Dit seizoen is hij in 25 wedstrijden al goed voor drie doelpunten en evenveel assists. In november debuteerde De Ketelaere voor de Rode Duivels tegen Zwitserland.

Trots

“Het is een leuke trofee. Ik ben trots”, reageert De Ketelaere. “Ik heb er altijd van gedroomd om door te breken en dat gebeurt nu. Dankzij de goeie prestaties van de ploeg en van mezelf ben ik nu Belofte van het Jaar en dat is wel iets om trots op te zijn.”

De Ketelaere volgt op de erelijst Yari Verschaeren op. De youngster van RSC Anderlecht eindigt deze editie op de zeventiende plaats.

De krant Het Laatste Nieuws reikt woensdag de Gouden Schoen uit bij de mannen en vrouwen, maar maakt de dagen voordien al de winnaars van enkele nevenprijzen bekend. Omwille van corona is er dit jaar geen groot Gala voorzien. Ook verkozen de stemgerechtigden de laureaten op basis van één stemronde in plaats van de gebruikelijke twee. Omdat er door de coronacrisis in de eerste helft van 2020 slechts een handvol competitiewedstrijden plaatsvond, werd de eerste stemronde, die normaal de periode 1 januari-30 juni overspant, immers afgevoerd.

Club won de voorbije dagen ook al de prijzen voor Doelman van het Jaar (Simon Mignolet) en Trainer van het Jaar (Philippe Clement).