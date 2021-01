Ons land krijgt minstens 7,5 miljoen extra dosissen van het Pfizervaccin. Meer dan de helft daarvan zal hier reeds verdeeld worden in de periode april-juni. “Die levering is nog niet ingepast in de huidige vaccinatiestrategie, waardoor we nog flink wat kunnen versnellen.” Daarnaast zijn de Modernavaccins hier vroeger dan verwacht toegekomen.