“Olympische Spelen komen me slecht uit”

Tim Wellens praat zoals hij koerst. Rechttoe, rechtaan. Dat heeft ook bondscoach Sven Vanthourenhout ondervonden die maandag zijn tournee aan de Costa Blanca begon met het oog op het EK, de Olympische Spelen en het WK. “Ik zou er doodgraag bij zijn in Leuven. Dat WK moet qua sfeer iets zijn als de Tourstart in Brussel, maar dan met een opgebouwde spanning van een volle week. Tokio? Dat komt me dit keer niet goed uit”, zegt de 29-jarige Truienaar van Lotto Soudal.