De geruchtenmolen draait al lang, maar afgelopen maandag werd het bevestigd: na zes seizoenen en twee films mogen de fans van Sex and the City zich verwachten aan een nieuwe reeks: And Just Like That… Opnieuw staat het leven van drie beste vriendinnen in New York centraal. Drie, geen vier. Actrice Kim Cattrall, als Samantha een van de hoofdpersonages, keert immers niet terug.