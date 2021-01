Eén nummer, en toch verdiende Ed Sheeran in 2020 een fortuin

Maar liefst 78 miljoen euro verdiende Ed Sheeran in 2020, en toch bracht hij maar één nummer uit. — © Maurizio Gambarini/dpa

Momenteel staat Ed Sheeran (29, foto) weer hoog in de hitlijsten, maar in 2020 deed hij bijna niets. Eén nummer bracht hij uit, op de valreep. Toch verdiende hij 78 miljoen euro, ruim 200.000 euro per dag.