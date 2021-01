Vierde ritzege voor Lopez Contardo in achtste Dakarrit

De Amerikaan Austin Jones (Can-Am) nam over. Hij heeft 9;31 voor op zijn 18-jarige landgenoot Seth Quintero. Lopez Contardo is opgeschoven naar de derde plaats, op 19:51. Domzala is op 30:31 vierde.

Reinaldo Varela (Can-Am) reed vrijwel de hele etappe aan de leiding, tot hij in het ultieme slot geklopt werd door Francisco Lopez Contardo. De Braziliaan werd voor de tweede plaats ook nog voorbijgegaan door de Rus Sergei Kariakin (Can-Am).

Danny Pearl en Charly Gotlib (Can-Am) eindigden als 41. In de stand staat het duo op 42e plaats.

Alexandre Leroy rijdt sterke rit, maar krijgt 20 minuten straftijd

Alexandre Leroy en Nicolas Delangue (Century) waren aardig op dreef. Het duo eindigde als 29e maar kreeg enige tijd later vanwege het missen van een waypoint 20 minuten straftijd, waardoor ze uiteindelijk pas als 40e in de rituitslag werden opgenomen. In de stand staan Leroy en Delangue eveneens op de 40e stek.

Alexandre Leroy en Nicolas Delangue zijn de marathonetappe van zondag en maandag goed doorgekomen. Het duo koos zondag voor een behouden aanpak. “Gisteren hebben we echt geprobeerd om de wagen te sparen om vandaag zonder problemen het bivak te bereiken. Daarin zijn we geslaagd”, zegt Leroy.

© ISOPIX

Had het gekund, dan was Leroy maandag onderweg gestopt om van het landschap te genieten. “De rit was prachtig, adembenemend bij momenten. Jammer dat we zo snel moesten rijden, anders had ik er nog meer van kunnen genieten. Na 250 km was er een moeilijk moment bij het navigeren. Er waren heel veel pistes die elk naar een andere kant gingen. Hier en daar hebben we een foutje gemaakt, anders hadden we nog beter gedaan dan de 29e plaats. We moeten nog veel leren, maar het is fijn om te zien dat we dagelijks progressie maken”, besluit Leroy.

Walter Roelants zet opmars verder

Walter Roelants (Husqvarna) eindigde als 57ste, waardoor hij in de stand opschuift naar de 59e plaats. Met nog vier etappes te rijden, krijgt Roelants stilaan de finish in zicht.

© BELGAONTHESPOT

De 60-jarige Walter Roelants, die voor zijn verlamde zoon Joel Roelants en To Walk Again deelneemt aan de 43e Dakar, is bezig aan sterke wedstrijd. “Ik ben blij dat ik in het bivak ben, want ik ben redelijk moe”, zucht Roelants. “Gisteren ben ik pas om 23u gaan slapen. Toen om 4u deze ochtend de wekker ging, deed dat toch behoorlijk pijn. Gisteren heb ik in het eerste deel van de marathonetappe toch enkele foutjes gemaakt. Vandaag ging het een pak beter, een kapot kleed van een sjeik niet te na gesproken. Ik was vast komen te zitten in het zand. Plotseling daagden enkele mensen op om mij te helpen. Kwam dat kleed van één of andere sjeik toch niet tussen mijn ketting zeker? Van zodra ik kon herstarten heb ik hen bedankt en ben ik verder gereden. 57e in de rit, ik ben heel tevreden. Eén ding weet ik wel zeker: vandaag ga ik op tijd naar bed.”