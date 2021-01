Op camerabeelden is te zien hoe de overvaller de twee medewerksters vastbond. — © Apotheek Panorama

Houthalen-Helchteren

Een gewapende man heeft maandagavond apotheek Panorama in Houthalen overvallen. “Hij bedreigde onze twee medewerksters met een pistool, roofde de kassa leeg en bond de meisjes vast”, zegt de eigenares. Het is al de tweede overval in één jaar voor de apotheek.