Kinrooi/Hasselt

In Kinrooi is maandagochtend de 19-jarige Jonini P. opgepakt in een Nederlands onderzoek naar een liquidatiepoging. Hij is de zoon van drugscrimineel Tony P., een vroeger kopstuk van motorbende Satudarah, die sinds juni 2019 in de Hasseltse gevangenis. Zijn wel werd maandagochtend doorzocht.