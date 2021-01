Ben & Jerry’s maakt nu ook ijs voor honden

De Amerikaanse ijsproducent Ben & Jerry’s betreedt nu ook de markt voor dierenvoeding en lanceert ijs voor honden. De zogenoemde ‘Doggie desserts’ komen in twee smaken: pompoen met koekjes en pindakaas met pretzels.

Hondensnacks vormen een groeiende business. Tussen 2015 en 2020 werd er wereldwijd ruim 4,5 miljard euro aan uitgegeven, een stijging van liefst 44 procent. En die trein wil ijsproducent Ben & Jerry’s niet mislopen. Dus brengt het nu hondenijsjes op de markt. “De ijsjes werden gemaakt met hulp van experten in dierenvoeding en zijn perfect veilig”, zo meldt het bedrijf. “Je doet er wel goed aan het toetje langzaam te introduceren bij je hond, te beginnen met één lepel per keer.”

De ijsjes verschijnen later deze maand in de Amerikaanse winkelrekken. Vanaf wanneer ze bij ons verkrijgbaar zullen zijn, is nog niet bekend. Eén potje kost omgerekend zo’n 2,5 euro.

