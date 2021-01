Hier trekken ze massaal naar het strand, ondanks 30.000 besmettingen per dag

Met elke dag 30.000 nieuwe besmettingen en minstens 1.000 doden, wordt Brazilië momenteel zwaar getroffen door de coronapandemie. In Rio de Janeiro alleen al worden dagelijks 1.100 besmettingen vastgesteld, en heeft het virus al 26.000 mensenlevens geëist. Maar dat houdt de inwoners van de kuststad niet tegen om massaal naar het strand te trekken. Zondag was het over de koppen aan de kust. “Ik mijd andere mensen”, aldus Franciele Silva (27), die een wandeling wilde maken. “Altijd met een mondmasker, maar ik ben hier waarschijnlijk de enige die er een draagt.”