STVV aanvaardt twee duels schorsing Nazon, voorzitter Meekers ziet Kanaries niet verder in problemen komen

Het bondsparket vorderde vier speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 3.000 euro boete (waarvan 2.000 euro effectief) voor Duckens Nazon na zijn rode kaart tegen Club Brugge. STVV aanvaardde die straf. Een domper, maar voorzitter David Meekers wil vooral de ijzersterke tweede helft onthouden van het duel tegen Club Brugge.“Het is duidelijk, met deze groep kunnen we niet verder in de problemen geraken.”