Hockeybond werkt aan protocollen om competitiehervatting in goede banen te leiden: “Zo snel mogelijk weer opstarten”

De KBHB hoopte dat de amateurcompetities weer zouden kunnen opstarten op 18 januari, maar omdat het Overlegcomité recent geen versoepelingen op sportgebied doorvoerde, kon dat plan de prullenmand in. De Hockeybond werkt nu protocollen uit om de amateurs “zo snel mogelijk” en “van zodra het kan” opnieuw te laten hockeyen. Die protocollen moeten ook helpen bij de hervatting van de profs, waar de competitie in principe na de winterstop herbegint op 21 februari.

“De bond heeft de duidelijke overtuiging om de trainingen en wedstrijden in alle categorieën zo snel mogelijk weer op te starten”, verklaarde Van Damme. “Uiteraard hangen we hierbij af van beslissingen van de overheid. In de schaduw werken we erg hard, ik zou zelfs durven zeggen voor 110 procent, in het belang van onze clubs die alle baat hebben bij een hervatting. We wachten op het volgende Overlegcomité, normaal op 22 januari, om meer te weten te komen.”

Op dit moment mogen alleen de zeven tot twaalfjarigen buiten trainen en onderling wedstrijdjes spelen. Duels tegen andere clubs zijn verboden.